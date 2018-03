Veneto, giornate Fai di primavera: 20 aperture straordinarie

Condividi

Il 24 e 25 marzo il Fondo ambiente italiano organizza, come di consueto, grazie all’aiuto di volontari e sostenitori, le “giornate di primavera“. In quest’occasione diversi luoghi di solito chiusi al pubblico saranno eccezionalmente aperti, nell’ottica di promuovere i luoghi e la cultura del nostro territorio. In Veneto sono 20 le aperture straordinarie. A Padova sarà aperto il ponte di San Lorenzo, l’unico sopravvissuto dei 5 ponti romani presenti in città, un tempo attraversata da corsi d’acqua adesso cementificati (e infatti il ponte è sotterraneo). Sempre a Padova sarà aperto il museo di geologia e paleontologia. In provincia invece, a Teolo, sarà aperta la “Bembiana“, la villa del celebre linguista veneziano Pietro Bembo.

A Vicenza sarà aperto palazzo Bonin Longare, mentre a Schio Fabbrica Alta, progettata dall’architetto belga Vivroux. A Nove, vicino Bassano, sarà aperta la bottega settecentesca di ceramiche Antonibon. A Treviso sarà aperto il teatro delle Voci, in provincia, a Paese, si potrà invece visitare la Pieve di San Giorgio Martire in Postioma, chiesa dove si tenne la veglia funebre del celebre artista neoclassico Antonio Canova e dove si possono ammirare gli affreschi del Canal. A Martellago (Venezia) sarà aperta villa Grimani Morosini Ca’ della Nave. A Mel (Belluno) si potrà visitare la chiesa di Bardiés. Per scoprire tutti i luoghi e gli eventi dedicati sia al pubblico che agli iscritti al Fai del 24 e 25 marzo si può visitare il sito.

(ph: Facebook – Fai Giovani)