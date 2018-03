Verona, 9 tonnellate di Lego a Model Expo Italy

Condividi

Torna anche quest’anno Model Expo Italy alla Fiera di Verona, la manifestazione numero uno in Italia e tra le più grandi in Europa. L’area espositiva dedicata ai Lego misura 6 mila metri quadrati e saranno presenti 9 tonnellate di mattoncini. Il 17 e 18 marzo si ritroveranno al padiglione 9 215 espositori e 20 Lug (Lego User Group) con riproduzioni dei più fortunati soggetti della storica azienda danese, ma anche le costruzioni più e fantasiose.

Si potranno ammirare infatti il modello funzionante della “wooden roller coaster”, le montagne russe in legno “Cyclone”, costruite a New York nel 1927 e riproposte in fiera da Matteo Russolillo (associazione ItLug), o il grandioso Incrociatore da Battaglia “Classe Resurgent Finalizer” della saga di Star Wars, ricreato fedelmente in mattoncini da Margherita Cavalleri e la sua famiglia (Lug Dolomites Bricks). Uno dei pezzi forti inoltre saranno le Tre Cime di Lavaredo, riprodotte in scala 1:600 con 105mila mattoncini Lego. (Fonte: Ansa – 15:48)

Ph: modelexpoitaly.it