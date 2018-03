Verona, alunna cancella assenze da registro: condannata a pulire aule

Condividi

19:20 – Una studentessa di un liceo artistico di Verona ha saltato le lezioni per una settimana e ha poi tentato di cancellare le assenze dal registro elettronico ma è stata beccata. La ragazza è stata sospesa per una settimana e dovrà effettuare dei lavori socialmente utili, dalle pulizie di aule e laboratori in compagnia dei collaboratori scolastici fino alla cura del giardino di scuola.

Inizialmente si pensava che fosse opera di un hacker ma dopo una breve indagine interna si è scoperto che l’alunna aveva spiato una professoressa mentre digitava la password e si era introdotta nel sistema per evitare un brutto voto in condotta e il mancato raggiungimento dei giorni minimi di frequenza. Una bravata che le è costata cara. (Fonte: Ansa – 17:46)