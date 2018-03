Vicenza, insegue in auto l’ex e spara per strada: denunciato

Condividi

Scene da film ieri sera a Vicenza, con tanto di inseguimento in auto e spari per strada. Come riporta Il Giornale di Vicenza, una Mini Cooper ha inseguito una Mercedes da viale San Felice passando per viale San Lazzaro e via Fermi, fino a viale del Sole. A bordo dell’auto inseguitrice c’erano due albanesi, uno dei quali stava pedinando la sua ex fidanzata, anche lei albanese, che si trovava a bordo della Mercedes inseguita assieme al suo nuovo compagno, di origine serba.

L’inseguitore è arrivato tanto vicino alla Mercedes da sbattere una pistola contro il vetro e tamponarla facendo esplodere un pneumatico. Poi ha esploso alcuni colpi in aria e altri contro la vettura. Nel frattempo sia la ragazza che i residenti nei quartieri coinvolti hanno avvertito la polizia, che ha inviato una pattuglia. La Mini Cooper, notati i lampeggianti delle forze dell’ordine, ha rinunciato all’inseguimento e si è allontanata a fari spenti. L’albanese alla guida è stato fermato poco dopo e denunciato assieme all’amico che lo accompagnava. La pistola era una scacciacani, quindi sparava a salve.