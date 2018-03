Acampora: «FdI in Veneto? Lobby di cacciatori. A Treviso meglio ricucire con Genty»

Condividi

Davide Acampora è consigliere comunale di Treviso, da poco in Forza Italia. Per chi non lo conoscesse: classe 1982, laurea in scienze politiche ad indirizzo internazionale a Padova, prime esperienze lavorative in campo diplomatico (ambasciata della Santa Sede in Italia, commissariato Ue all’agricoltura e alla pesca), adesso manager del ramo commerciale in una importante azienda per la distribuzione di prodotti ittici all’ingrosso, politicamente si forma nelle fila dei giovani di Alleanza Nazionale. Si definisce «di destra, ma con un profondo rispetto delle autonomie regionali». E’ dato come capolista per gli azzurri a supporto della candidatura a sindaco del leghista Mario Conte, contro l’uscente Giovanni Manildo del Pd. Fino a poco tempo fa, però, militava in Fratelli d’Italia.

Potrebbe sembrare un tempismo strano, adesso che Fi non sembra navigare benissimo, o no?

Mi creda a livello locale l’elettore valuta molto la persona. A Treviso mi conoscono per il lavoro da me svolto sul campo. Dalle questioni più minute a quelle più strategiche tra interventi, interrogazioni e interpellanze la mia campagna elettorale è iniziata cinque anni fa, il giorno dopo le elezioni. La gente mi conosce per ciò che faccio. Questa è la mia campagna.

Nel Veneto Forza Italia è poco strutturata, e pare non essersi mai ripresa dopo i fasti dell’era Galan. Lei che futuro vede? Un futuro, in ogni caso, post-berlusconiano?

Guardi io sono appena arrivato in Fi. Non conosco le dinamiche dei vertici così nel dettaglio. Dico solo che se Silvio Berlusconi deciderà di fare un passo di lato noi dobbiamo essere pronti.

Resta che lei entra in un partito uscito malconcio dalle elezioni. Magari qualcuno pensa che tanto vale finire tutti in Lega.

Non direi proprio. Ci sono molti giovani che possono dare al partito una nuova vita partendo proprio dalle amministrative.

Un esempio?

Treviso ne è l’esempio plastico. C’è gente preparata che potrà farsi valere.

Fratelli d’Italia, il movimento nel quale lei ha militato sino a qualche mese fa, nel Veneto è guidato dal consigliere regionale Sergio Berlato e dalla neoeletta a Montecitorio Maria Cristina Caretta. Entrambi basano il consenso sui cacciatori. Nel Veneto cosa manca al partito che a livello nazionale è guidato da Giorgia Meloni?

Possiamo dire che Fdi nel Veneto è non è tanto un partito quanto una specie di lobby in cui il peso della caccia è preponderante. É una cosa alla luce del sole. Ed è uno dei motivi che mi ha spinto ad abbandonare quella formazione, per non parlare della impossibilità di una dialettica interna. Poi il fatto che a livello nazionale Fdi sia messa contro il referendum per l’autonomia voluto dalla giunta regionale, è stato un brutto passo falso. Io sono cresciuto in una cultura di destra in cui lo Stato ha un ruolo centrale, ma negli anni ho maturato un convincimento diverso, per il quale l’autonomia è cruciale. A me la visione romanocentrica di gran parte di Fdi non convince. Aggiungiamoci anche che pur non avendo alcunché contro i cacciatori a me l’uccisione degli animali per puro divertimento non è mai piaciuta.

A Treviso al momento lei viene dato come papabile capolista di Fi alle comunali. L’azzurro Andrea De Checchi è il vice in pectore nel caso di vittoria del centrodestra. Ma non correrà per il consiglio comunale ai Trecento. È vero?

Sì è vero.

E come mai?

Andiamo con ordine. Sulla mia persona ancora non ci sono certezze. Se Fi decide di chiedermi di correre da capolista in virtù della esperienza maturata in aula e fuori dall’aula in questi ultimi cinque anni io ci sono. Ma non è detto che mi venga chiesto. Su De Checchi la questione è ancora diversa.

Vale a dire?

È vero che non correrà per un posto ai Trecento. Diciamo che però sarà il coach della formazione azzurra.

Non è un modo per sottrarsi alla mischia?

Per niente. La corsa al consiglio di uno con la sua esperienza e le sue capacità amministrativa è importantissima anche a livello di immagine. Per De Checchi è una rinuncia. Ed è pensata per coordinare la squadra e dare spazio a quel ricambio di cui parlavo prima.

Dopo gli entusiasmi del post-elezioni la Lega pare essere giunta a più miti consigli con l’ex sindaco Giancarlo Gentilini; il governatore leghista Luca Zaia in persona dovrebbe fare da pontiere per trovare un accordo in modo che Genty appoggi il candidato leghista, e di tutto il centrodestra, ovvero Conte. Lei pensa che Gentilini sia indispensabile, per la vittoria su Manildo?

Io non ho la sfera di cristallo. Gentilini ha indubbiamente un suo seguito soprattutto presso i giovanissimi e gli anziani. Molto meno presso le altre fasce che sono più proiettate verso la nuova leva di amministratori che la Lega sta esprimendo. Diciamo che non è mia intenzione metter becco negli affari del Carroccio.

Proviamo a farlo ugualmente. Sono vostri alleati o no?

Diciamo che sarebbe irragionevole non trovare un accordo. Io credo che in Lega ci siano diversi attriti che durano da anni. Sarebbe sciocco farli pesare sul futuro degli 80 mila che abitano a Treviso.

Il piano interventi proposto da Manildo è stato criticato perchè darebbe troppo spazio ai privati, pur tagliando le cubature. É un piano poco di sinistra? Lei come lo definirebbe?

Da uomo che crede che nel libero mercato dico che quel piano è ecologista e attento alla collettività solo negli intenti. Senza entrare nello specifico tecnico si porta in pancia una serie di deroghe che sono fruibili solo per chi ha quattrini da versare al comune sotto forma di oneri o simili. É tutto sbilanciato a favore di chi ha un peso economico di un certo tipo. E soprattutto si continua con la proliferazione dei centri commerciali. Un’idea per comprimerne la diffusione selvaggia sarebbe quella, ove possibile, di far pagare la sosta a beneficio del comune nei parcheggi degli shopping centre.

Qual è secondo lei il vero e più grande problema da risolvere a Treviso su cui impostare la campagna elettorale?

La sicurezza. In subordine la questione delle pedonalizzazioni. Vanno fatte cum grano salis, coinvolgendo la cittadinanza. E poi bisogna proseguire col IV lotto della tangenziale. San Giuseppe e Sant’Angelo soffocano.