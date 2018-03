Caro Di Maio, non sottovalutare il cardinale Parolin

Condividi

Poco prima delle elezioni politiche del 4 marzo avevo segnalato l’inesistenza di un mondo cattolico da blandire per averne i voti, come pure l’inesistenza di un arcipelago cattolico da conquistare. Il mondo cattolico, ricordavo, è evaporato da ormai molti anni nella irrilevanza politica, sociale e culturale.

Subito dopo le elezioni voci molto significative hanno confermato, con sfumature diverse, questa realtà, a partire dal patriarca di Venezia Moraglia per finire al card. Bassetti, presidente della Cei. Di particolare interesse, tuttavia, è stata la presa di posizione del prudentissimo e intelligente segretario di Stato Pietro Parolin secondo il quale il problema va visto in prospettiva, in modo che «i cattolici possano ancora avere una voce, una voce significativa all’interno del panorama della società italiana, all’interno della nostra cultura. Secondo me questo passa senza dubbio per una qualche forma di unità. In modo tale che almeno sui valori fondamentali la voce dei cattolici possa portare il suo contributo, che è fondamentale, essenziale. Senza l’apporto dei cattolici, la nostra cultura, la nostra società si impoverisce».

La riflessione di Parolin contiene due indicazioni che mi sembra vadano sottolineate. La prima: si torna a parlare dopo molto tempo di «una qualche forma di unità» dei cattolici in modo da avere ancora una voce significativa all’interno della società italiana. Va da sé che Parolin non pensa affatto alla riedizione aggiornata della Dc, piuttosto sembra alludere ad un’unità più complessa e più ricca prima di tutto dal punto di vista sociale e culturale ma lungi dal poter essere declinata a breve in termini strettamente politici.

La seconda: si torna a parlare di «valori fondamentali». Si badi: non di valori «cattolici» fondamentali ma di quei valori che sono a fondamento, che reggono la società e ai quali i cattolici sono chiamati a dare il loro libero contributo in un contesto di confronto e di dialogo democratici. Si tratta solo di segnali ma sembrano prefigurare una lungo lavoro di paziente ricostruzione all’interno della Chiesa che è in Italia.

Nel frattempo, però, che fare della politica? Parolin ricorda che la «Chiesa è molto realista e lavora con chi c’è (…) chiunque andrà al governo, siamo disposti a dialogare. Questo è l’atteggiamento migliore e più costruttivo, nei confronti anche della nuova realtà, dei nuovi scenari che si sono delineati». Ma differenza di un’analoga presa di posizione del presidente della Cei, Parolin avverte che questo dialogo potrà essere anche conflittuale perché «porteremo avanti quelli che sono i nostri valori, anche davanti a proposte che non sempre coincidono, e qualche volta sono anche opposte o contrarie».

Parolin non sale sul carro dei vincitori. Al contrario ricorda loro che la Chiesa non tacerà, anzi si opporrà di fronte a proposte politiche che violino i valori fondamentali che, in politica, sono prima di tutto quelli a fondamento della democrazia. Fossi il giovin signore di Pomigliano d’Arco, non commetterei l’errore di sottovalutare il card. Parolin.