Caso acque Treviso, Pelagatti a Giusto e Ats: «pronto a confronto pubblico»

Condividi

Pubblichiamo la nota di Giacomo Pelagatti, responsabile Settore Scientifico del CMP a Difesa del Cittadino.

Il sottoscritto Giacomo Pelagatti, estensore dell’esposto sulle metodiche delle analisi dell’acqua potabile nell’alto trevigiano, ripreso dalla testata giornalistica Vvox.it, e come Responsabile del Settore Scientifico del CMP a Difesa del Cittadino, si sente in dovere intervenire al fine di chiarire dubbi ed illazioni, apparse sugli articoli di stampa sul caso da me sollevato nel 2014, preso altresì atto delle assurde quanto infondate dichiarazione della controparte riportate negli articoli sull’argomento (leggi cliccando qui e qui), e soprattutto del fatto che il Dott. Giusto si sia guardato dall’entrare nel merito del mio esposto. Tutto ciò premesso, certo delle mie dichiarazioni, sono a proporre uno o più confronti pubblici in primis con il Dott. Giusto, ma pure con i rappresentanti delle società di distribuzione dell’acqua pubblica e i Rappresentanti Istituzionali, per dipanare ogni dubbio, permettendo così di dare un’informazione corretta.

Giacomo Dott. Pelagatti

Responsabile Settore Scientifico del CMP a Difesa del Cittadino