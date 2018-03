Catullo, Anac contro Save: «acquisto irregolare»

Condividi

Save, società di gestione aeroportuale guidata dl presidente Enrico Marchi, ha approvato ieri il bilancio del 2017 registrando un utile in crescita del 19,2% che corrisponde a 50,1 milioni di euro. Come riporta Il Corriere del Veneto nell’edizione di Vicenza e Bassano a pagina 3, aumentano i ricavi legati ai passeggeri e al business di terra (parcheggi e pubblicità). Molto bene il “Marco Polo” di Venezia, che conferma la sua portata internazionale, con molti voli per l’estero. Bene anche Treviso, dove l’«Antonio Canova» si distingue per il low cost e incrementa del 14,4% sul 2016. Il «Valerio Catullo» di Verona, di cui Save detiene il 40,8% prevale il mercato domestico, mentre la pista belga di Charleroi, partecipata di Save per il 27,65%, ha registrato un aumento del 5,4%.

Raffaele Cantone, alla guida dell’Anac (Autorità nazionale anti corruzione), ha sollevato però alcuni dubbi sulla cessione da parte del Comune di Villafranca di alcune quote del “Catullo” a Save. Secondo l’Anac la cessione delle quote è «non conforme alle previsioni dei codici dei contratti e del diritto comunitario». Ma dal canto suo Save si difende: «tutto in regola».