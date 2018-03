Cittadella (PD), gps, chat e audio: le prove contro l’assessore indagato

Condividi

Filippo De Rossi, ex assessore al Commercio di Cittadella (Padova) dimessosi in seguito alla denuncia di due commercianti ambulanti alle quali avrebbe chiesto sesso in cambio delle licenze, si professa innocente, ma la Guardia di Finanza ha raccolto prove schiaccianti, risalenti al 2016. Un’ambulante si era vista negare la posizione occupata da anni e di fronte alla richiesta di regolarizzazione e l’amministratore avrebbe fatto riferimento a presunti verbali della polizia municipale. «Se vieni a cena con me te li faccio togliere», dice l’assessore nel file audio sequestrato dalla Finanza. «Magari vengo con il mio compagno e tu con tua moglie», risponde la commerciante. «No no, andiamo solo noi due».

Il tutto è avvenuto nel piazzale della stazione di Camposampiero: la donna aveva deciso di registrare l’incontro dopo che nel suo ufficio l’avrebbe salutata con un bacio sul collo. Stesso copione per la seconda donna, titolare di un bar con bed & breakfast, che voleva allestire uno stand gastronomico. De Rossi le ha inviato via Whatsapp una delibera per l’assegnazione delle postazioni prima dell’approvazione della giunta. «Questa è la delibera, falla vedere al tuo commercialista» aggiungendo «a buon rendere…». L’ex assessore si è poi presentato al bar alle due di notte, con la scusa di ispezionare il bed & breakfast, come dimostra il tracciamento del segnale gps del telefono, e avrebbe tentato un approccio finendo respinto.

(Ph. Comune Cittadella)