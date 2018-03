Eroina per caso a Venezia, si tuffa nel canale e salva bimbo

Condividi

Mercoledì sera una ragazza disoccupata in cerca di lavoro e in procinto di essere sfrattata di casa stava passeggiando a Venezia in zona Casinò, nei pressi del ponte Anconeta sul Canal Grande. La ragazza a un certo punto ha sentito delle forti urla. Si è avvicinata e ha visto alcune persone parlare in inglese e dire di prendere un legno.

Quando ha visto che in acqua c’era un bambino non ci ha pensato due volte, si è tolta le scarpe e si è tuffata. Jacob, così si chiama lo scozzese di 7 anni, era in vacanza con i genitori ed è scivolato nel canale. È stato tratto in salvo dalla coraggiosa ragazza, che non vuole sfruttare l’episodio per trarne vantaggio o notorietà. (Fonte: Ansa – 01:01)