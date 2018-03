Guerra a moto sui Berici, Joe Formaggio: «venite ad Albettone»

Condividi

Joe Formaggio sta con le moto. Il sindaco di Albettone (Vi), critica lo stop alle moto da cross sui sentieri Berici. Nei giorni scorsi, infatti, si è svolto in prefettura a Vicenza un incontro per pianificare il da farsi per una situazione che molti descrivono come «esasperante». Soprattutto per i danni causati dai motociclisti amanti del fuoripista. Ma Formaggio si dice «allibito da quello che hanno detto i sindaci dell’Altavia dei Berici riguardo alle moto. E pensare che si sia arrivati ad un tavolo di sicurezza con prefetto e questore per venirci contro mi fa incazzare. Come se i problemi del Vicentino fossero i motociclisti».

«Adesso – continua il sindaco di Albettone con un post su Facebook – è giunto il momento di riprenderci la nostra dignità e difendere la nostra passione. Oggi tocca al cross e all’enduro, domani alla strada e al turismo. O ci uniamo o ci metteranno dentro a un garage. Propongo una manifestazione in pista da cross ad Albettone che faccia un casino tale da far capire chi sono le moto e cosa rappresentano. Partiamo da dove siamo i benvenuti: Albettone sta con le moto. Sempre».