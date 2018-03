Il Paese più felice del mondo? La Finlandia. E l’Italia…

Condividi

Il World Happiness Report dell’Onu, la classifica annuale dei Paesi più felici diffusa in occasione della Giornata mondiale della felicità che si celebra il 20 marzo, vede al primo posto la Finlandia. Medaglia d’argento per la Norvegia seguita da Danimarca, Islanda, Svizzera e Olanda. L’Italia guadagna una posizione ma si piazza solo al 47esimo posto.

L’analisi del World Happiness Report non misura solo i fattori di benessere, come reddito, salute, istruzione, lavoro, aspettativa di vita e stato sociale, ma anche quelli relativi a corruzione, libertà, fiducia nelle istituzioni e inclusione sociale, misurando, per la prima volta, anche la felicità degli immigrati.

In fondo alla classifica si trovano Ruanda, Yemen, Tanzania, Sud Sudan, Repubblica Centrafricana e, ultimo, il Burundi. Nonostante il suo piazzamento non eccezionale, l’Italia spicca per l’aspettativa di vita, aumentata di quasi tre anni dal 2000 al 2015, terzo dato migliore al mondo, dopo Giappone e Islanda.

Fonte: La Stampa

(Ph. Shutterstock)