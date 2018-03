Inghilterra, 18enne italiana picchiata fino alla morte

Condividi

A dare la notizia la iena Pablo Trincia che ti trova a Nottingham per raccogliere materiale per il servizio che andrà in onda domenica sera. Mariam, una ragazza italiana di 18 anni è morta mercoledì pomeriggio, dopo tre settimane di coma, a seguito di un’aggressione di una baby gang al femminile.

La ragazza era stata presa di mira da qualche tempo, tanto che era già stata picchiata dalle stesse persone nell’agosto scorso. Questa volta però, l’hanno pestata fino alla morte. Mariam è stata presa a calci e pugni mentre si trovava su un bus da un gruppo di 8-10 ragazze. Quel giorno doveva essere un giorno felice e di festa: aveva appena saputo di essere stata ammessa alla facoltà di Ingegneria.

Ph: Facebook