Jesolo golosa, arriva “Snack Design e Breakfast Style”

Al Palazzo del Turismo di Jesolo debutterà la prima edizione di “Snack Design e Breakfast Style”, il nuovo evento dedicato alla ristorazione. Una vera e propria “food experience” in calendario il 17, 18 e 19 marzo prossimi, una tre giorni per operatori, imprenditori del settore e per il pubblico (ingresso gratuito), un gustoso assaggio organizzato da PlannerEvents con il patrocinio dell’amministrazione della Città di Jesolo e dell’Associazione Jesolana Albergatori.

All’interno della struttura di piazza Brescia saranno esposte le nuove tendenze e soluzioni in tema ristorazione per chi opera a Jesolo che rappresenteranno, al tempo stesso, una golosa opportunità per il grande pubblico che potrà degustare e dedicarsi allo shopping del gusto ma anche assistere a showcooking, lab e workshop.

Focus puntato sullo snack in tutte le sue declinazioni, sia dolce che salato, dalla colazione all’aperitivo serale, passando per il brunch, la merenda, il coffee e il tea time. Il pubblico e gli addetti ai lavori troveranno contenuti dedicati e più aree in cui lasciarsi coinvolgere da questa esperienza. Expo Place, Degusta Zone, Food Park (street food), Showcooking, Workshop Room, Kids Area saranno le tap-pe di un percorso sensoriale unico nel suo genere, dove, alla guida, ci saranno imprenditori, artigiani, professioni-sti, specialisti, formatori e comunicatori.

Tre i principali temi “salati” per i giorni dell’evento: Tramezzino Day (sabato 17 marzo) Hamburger Gourmet (do-menica 18 marzo), Cicchetti 4.0 (lunedì 19 marzo). Tanti gli argomenti degli showcooking, dolci e salati: snack a base di prodotti da forno, dolci, biscotti, cioccolata, spezie (masala e curry), tramezzini e una gara coinvolgerà i locali jesolani nella preparazione del miglior hamburger gourmet. Poi, cicchetti, “la colazione del contadino”, le ricette delle nonne. Degustazioni di tutti i tipi, dalla tartare al gelato gastronomico, dalle marmellate ai salumi, dal formaggio ai biscotti, dal caffè alla birra e al vino. Due servizi del tè, cinese e inglese, oltre alla cerimonia del tè giapponese e allo scoppiettante bubble tea.

Spazio anche all’approfondimento, con la presentazione di case history di successo, come per esempio quella di “Tramezzini NYC”, di luoghi emozionanti del territorio come “l’Osteria senz’Oste”, raccontata attraverso un romanzo e un racconto fotografico, dei superfoods che allungano la vita, delle bevande del cuore (tè, caffè, cioccolato e vino). E ancora, incontri dedicati al tema degli allergeni e delle intolleranze alimentari, dell’istruzione, del network di successo Bimbi Educati, di percorsi digitali, del Tea Corner come innovativo servizio per strutture ricettive, di pane, dolci e prodotti da forno. Ci sarà spazio anche per i più piccoli che potranno divertirsi insieme all’Associazione “La Rana che Ride” nei food lab dedicati, il “veggie train” e “faccine da hamburger”.