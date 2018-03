Lugo (Vi), madre single vince 200 mila euro: «ci pago i debiti»

Condividi

Una madre single di 31 anni originaria di Thiene ha vinto circa 200 mila euro giocando al gratta e vinci a Lugo di Vicenza. Come scrive Giulia Armeni sul Giornale di Vicenza, la donna ha fatto colazione al bar “Cartiera” come tutte le mattine, prima di accompagnare il figlio a scuola. Poi ha deciso di giocare per la prima volta a “Carta alta” e con 3 euro ha grattato la schedina vincente.

«Mi ha confidato che le serviranno per pagare i debiti della casa – ha raccontato una delle dipendenti del locale – ma che, se avanzerà qualcosa, vorrebbe farsi una vacanza».