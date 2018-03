Macron e Merkel: «Ue scossa da voto in Italia»

Condividi

Angela Merkel oggi è arrivata all’Eliseo ed ha incontrato Emmanuel Macron per una «lunga riunione di lavoro». La leader tedesca e quello francese, tra i vari argomenti affrontati, hanno parlato anche dell’Italia. «Il lavoro che ci aspetta è importante in un contesto europeo profondamente scosso da Brexit e dalle elezioni italiane che hanno visto montare gli estremi e che ci hanno permesso di toccare con mano le conseguenze di una lunga crisi economica e le sfide migratorie a cui non abbiamo saputo rispondere».

L’obiettivo di questo incontro è stato quello di impegnarsi per riaccendere il motore dell’Europa, lavorare alla road map promessa da tempo e che dovrebbe essere pronta entro l’estate: «è indispensabile costruire questa nuova ambizione per l’Europa».

(ph: alternativeeconomics.co)

Fonte: Huffingtonpost.it