Padova, agricoltura: aumentano lavoro nero e caporalato

Andrea Gambillara, segretario della Flai Cgil Veneto, ha lanciato l’allarme sul lavoro nero nel settore agricolo. «Il numero delle giornate lavorate in agricoltura a Padova – ha detto Gambillara – giustifica solo la metà della produzione annuale della provincia, e ci fa credere che il fenomeno del lavoro nero e irregolare sia a livelli altissimi». Come scrive Riccardo Sandre sul Mattino a pagina 21, ieri al Centro Culturale San Gaetano di via Altinante si è tenuto l’incontro “Lavoro Nero e Capolarato – Quali Novità in Campo? “, organizzato da Cgil, Flai-Cgil e Libera e a cui ha partecipato anche Daniela Pascale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Padova.

È emerso che il fenomeno del caporalato si è evoluto: il caporale si fa la partita Iva per crearsi una patina di legalità, sotto la quale però continua a nascondere lo sfruttamento di altri lavoratori. Secondo i sindacati gli imprenditori dovrebbero collaborare di più per la tutela del lavoro agricolo.