Padova, tragedia sfiorata: pioppo cade su cortile asilo

Condividi

15:53 – Tragedia sfiorata stamattina nell’asilo nido in via Jacopo da Montagnana all’Arcella, a Padova. Un grande pioppo è caduto nel cortile proprio mentre i bambini stavano entrando nella struttura. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. L’albero caduto era stato controllato dai tecnici del verde pubblico lo scorso dicembre e non presentava problemi. Per sicurezza è stato abbattuto anche un altro pioppo vicino. (Fonte: Ansa – 13:55)

Ph: littlerock.af.mil