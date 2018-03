Parco Vega, ultimo bando o si chiude

Condividi

Vega Scarl, la società del Parco tecnologico e scientifico di Marghera, gioca l’ultima carta prima della scadenza del concordato preventivo con un terzo bando di vendita. Come scrive Gianni Favarato su La Nuova Venezia a pagina 2, l’obiettivo è di riuscire a vendere entro il 2018 gran parte dei cespiti della società, principalmente immobili, per ricavare i 15 milioni di euro necessari a soddisfare i creditori in esecuzione del piano di concordato.

La giunta comunale sta preparando un’apposita delibera con l’elenco di tutti i beni di Vega alienabili in un’unica procedura e un nuovo “piano di valorizzazione” del waterfront lagunare a ridosso della zona industriale di Porto Marghera, dove potrebbe sorgere la nuova stazione marittima per i croceristi, e dell’area dei Pili dove il sindaco Luigi Brugnaro, proprietario dell’area attraverso la società “Porta di Venezia”, vorrebbe il palasport per la Reyer e altri edifici ricettivi.