Presidenziali Russia, Valdegamberi osservatore internazionale

Il consigliere regionale veronese Stefano Valdegamberi (Lista Zaia, in foto), domani e domenica sarà a Mosca in occasione delle elezioni presidenziali, su invito di Vyacheslav Volodin, presidente della Duma e segretario generale di Russia Unita, il partito di Vladimir Putin. Valdegamberi è conosciuto in Russia per le sue battaglie contro le sanzioni applicate dall’Unione Europea in seguito all’occupazione militare della Crimea e al ruolo del Cremlino nella guerra civile che da tre anni dilania l’est dell’Ucraina. Il consigliere ha partecipato in passato a due Forum economici internazionali a Yalta ed è tra i fondatori dell’associazione Amici della Crimea, che raggruppa esponenti politici di diversi Paesi che sostengono il diritto di autodeterminazione della penisola.

(Ph. Stefano Valdegamberi / Facebook)