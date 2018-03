Ragazzo down vittima dei bulli, lui risponde con un video virale

Condividi

Marco Baruffaldi, 22enne di Castelfranco Emilia (Modena) affetto da sindrome di Down, già famoso sul web grazie a una canzone hip hop contro il bullismo, ha lanciato un video-appello rivolgendosi ai tanti ragazzi vittime dei bulli. «Fin da piccolo – racconta – a scuola sono stato maltrattato brutalmente. Un ragazzino mi picchiava continuamente, mi minacciava. E ho subito di peggio da un insegnante di sostegno: mi prendeva a sberle, mi pestava i piedi, mi insultava. Mi seguiva con l’auto per minacciarmi, perché non voleva che lo dicessi ai miei genitori. E io non ho mai detto niente».

Di qui l’appello a «a reagire e a difendersi contro il bullismo». In coda al video Marco condivide anche i propri recapiti per permettere ad altri ragazzi presi di mira dai prepotenti di contattarlo: «spero così di poter salvare qualcun altro, un bambino o un ragazzo vittima di bullismo e violenza. Mi rivolgo a loro: non arrendetevi mai, parlate con i vostri genitori e professori, non fate il loro gioco. Ancora oggi sono pentito di non avere parlato con i miei quando è successo a me: era quello che avrei voluto e dovuto fare, ma la paura mi aveva bloccato».

(Ph. Maro Baruffaldi / Facebook)