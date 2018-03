Rovigo, bimba tetraplegica dopo parto: indennizzo da 250mila euro

Condividi

Nonostante il reato di lesioni gravissime sia ormai prescritto, ieri sera la Corte d’Appello di Venezia ha dato ragione a Davide Gavazzeni, padre della bimba di 9 anni nata tetraplegica e cieca all’ospedale di Rovigo, riconoscendo una provvisionale di 250mila euro alle due imputate, le ostetriche Paola Cisotto e Cristina Dibello, assolte in primo grado, e all’Ulss 5 Polesana, in qualità di responsabile civile.

Come scrive Antonio Andreotti sul Corriere del Veneto a pagina 5, per la famiglia Gavazzeni la decisione delle due ostetriche dell’ospedale di Rovigo di ritardare il parto cesareo ha provocato i gravi danni cerebrali che l’hanno resa totalmente invalida. In parallelo col processo penale la famiglia Gavazzeni ha istruito una causa civile contro l’ex-Ulss 18, le due ostetriche, i Lloyd’s di Londra e “Am Trust Europe Ltd”, chiedendo 30 milioni di risarcimento danni. La sentenza è attesa per questa estate.

(Ph. Bibiz1 / Shutterstock)