Valvole “killer”, figlia Benvegnù deve restituire 90 mila euro

La figlia di Antonio Benvegnù non sarà risarcita dall’azienda ospedaliera, anzi dovrà pagare i danni. La cartella esattoriale di 90 mila euro che la donna ha ricevuto, a Padova, comprende la provvisionale anticipata per il risarcimento, più gli interessi. Come scrive Marco Aldighieri sul Gazzettino, il tribunale infatti ha accolto il ricorso dell’azienda ospedaliera. Alla madre lo scorso dicembre era stata inviata una cartella 100 mila euro.

L’uomo era morto a 52 anni nel 2002 dopo un intervento in cui erano state usate delle valvole cardiache. Dopo di lui ci furono molti altri casi, noti come i casi delle valvole “killer”. Secondo l’ospedale però le valvole usate avevano il marchio Ce, quindi la morte di Benvegnù non avrebbe a che fare con il loro malfunzionamento.