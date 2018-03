Veneto Banca, giudice: «Intesa risarcisca pensionato truffato»

Condividi

Il giudice civile di Vicenza Luigi Giglio ha autorizzato un pensionato 73enne di Bassano, ex socio di Veneto Banca, a citare Intesa San Paolo per danni. Come scrivono Laura Tedesco e Benedetta Centin a pagina 15 del Corriere del Veneto nell’edizione di Vicenza e Bassano, l’uomo era stato persuaso ad aprire un credito di 130 mila euro, dopo che le sue azioni del valore di 200 mila euro non erano state vendute. Dopo il crac il pensionato avrebbe dovuto restituire i 130 mila euro. Il suo avvocato ha invece chiesto che l’uomo non debba restituire i soldi e anzi abbia un risarcimento da 65 mila euro. Veneto Banca non esiste più e quindi non si può procedere, ma deve risarcire Intesa. Il 2 ottobre ci sarà l’udienza della causa civile in cui verrà formalizzata la richiesta di risarcimento ad Intesa.

A Verona intanto 4 funzionari della filiale di Borgo Venezia di Veneto Banca sono stati iscritti nel registro degli indagati con l’accusa di presunta «truffa contrattuale» per la compilazione di moduli Mifid a un’anziana signora che ha perso 80 mila euro. Per la prima volta, come ha sottolineato il legale dell’anziana, vengono messi sotto accusa non i vertici, ma gli esecutori delle operazioni.