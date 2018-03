Verona, Sboarina: «capitale europea cultura 2021»

Condividi

Verona si candiderà a capitale italiana della cultura per il 2021. Il bando non è ancora uscito, ma il sindaco Federico Sboarina è intenzionato a fare sul serio: «stiamo già lavorando, non ci faremo trovare impreparati al momento della pubblicazione». Nel 2014 Matera è stata nominata capitale europea della cultura per il 2019. Nel frattempo l’onere e l’onore è spettato a Mantova, Pistoia e Palermo. Nel 2015 sono state capitali cinque città: Ravenna, Cagliari, Lecce, Perugia e Siena. Nel giorno in cui il Comune inaugura il nuovo sistema museale, viene anche lanciata la candidatura della città scaligera, già promessa in campagna elettorale.

Il Comune lancerà un concorso per realizzare «un brand identitario unico e moderno». La direttrice del polo museale Francesca Rossi ha annunciato di voler inserire nei musei strutture dedicate a mamme e neonati. Inoltre, per spingere la candidatura di Verona a capitale europea della cultura, si vuole proporre il legame con Dante Alighieri, di cui cade l’anniversario di morte nel 2021, che presso Cangrande della Scala ottenne ospitalità, protezione e amicizia.