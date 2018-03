Dal ring al Comune, wrestler diventa consigliere M5S

Condividi

Cristian Panarari, conosciuto anche come Mistero, è un lottatore di wrestling di Reggio Emilia. Domani salirà sul ring per l’ultima volta, perché lo attende un futuro in politica. Lo annuncia lo stesso wrestler sul suo profilo Facebook:«nel corso dello show TCW a Montecchio Emilia concluderò un percorso che mi ha portato in decine di eventi, decine di palestre, decine di spogliatoi e migliaia di chilometri macinati». Panarari ha accettato di sostituire nel consiglio comunale di Reggio Ivan Cantamessi, consigliere d’opposizione che si è trasferito a Vicenza per motivi di lavoro.

«Per me è arrivato il momento di dedicare tempo anche ad altri progetti che non posso trascurare» continua Panarari. Gran tifoso della Reggiana, Panarari è attivista del Movimento 5 Stelle da diversi anni e nel 2014 si è candidato, risultando il primo dei non eletti. Ora, secondo il regolamento, può subentrare al consigliere dimissionario e l’atleta ha deciso di accettare e a partire dal prossimo consiglio comunale sarà un politico a tutti gli effetti. (ph: Facebook – Cristian Panarari)