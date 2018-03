“Irlanda in festa”, Jagger a Padova per San Patrizio

Condividi

Come ogni anno al Gran Teatro Geox di Padova si tiene il festival “Irlanda in festa” in occasione della festa di San Patrizio, vescovo cristiano patrono dell’Irlanda. Si alternano musica ed eventi di approfondimento sulla cultura irlandese nel mondo.

Stasera a partire dalle 21 salirà sul palco Chris Jagger, fratello del celebre frontman dei Rolling Stones. Prima di lui la band irlandese The cardinal sins. L’evento è a entrata gratuita.

(ph: Facebook – Irlanda in festa)