Lavoro, in Trentino più occupati di Veneto e Lombardia

08:00 – Secondo i dati Istat e dell’Agenzia del lavoro, nel 2017 in Trentino l’occupazione, soprattutto femminile e giovanile, è cresciuta più che in Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. Di conseguenza si è ridotta la disoccupazione e l’utilizzo di ammortizzatori sociali. Rispetto al 2016 sono state assunte 500 persone in più, grazie alle politiche provinciali del lavoro.

I settori più forti sono il secondario manifatturiero e il terziario. Crescono l’apprendistato e il lavoro somministrato. Le donne assunte sono 5 mila in più degli uomini. Sono invece 6.883 i giovani assunti in più rispetto al 2016, tutti italiani. Soddisfatto il vicepresidente e assessore allo sviluppo economico e lavoro Alessandro Olivi: «i dati relativi al 2017 confermano che il Trentino è incamminato sulla traiettoria della crescita, con effetti importanti sull’incremento delle opportunità di lavoro. Grazie alla diversificazione del suo tessuto produttivo oggi è in grado di offrire più lavoro anche a categorie diverse di persone». (Fonte: Ansa 03-16 14:38)