Marghera, si addormenta nel cassonetto e si sveglia all’ecocentro

Quando gli addetti di Veritas, la società che gestisce i rifiuti a Venezia, hanno visto un uomo spuntare dai cassoni all’ecocentro di Marghera, si sono spaventati e hanno pensato che poteva morire durante il trattamento rifiuti. Si tratta di un ragazzo bengalese di 24 anni, senza fissa dimora. Come scrive Alessandro Abbadir su La Nuova Venezia a pagina 27, il ragazzo ha raccontato che si sarebbe addormentato nel bidone dell’immondizia e non si sarebbe svegliato quando il camion ha caricato i rifiuti, ma solo quando è arrivato all’ecocentro.

«Quello che è successo – ha commentato il presidente della Municipalità di Marghera Gianfranco Bettin – avrebbe potuto avere un esito molto più grave. Per fortuna non è stato così. Questa persona era già nota per essere un senzatetto ed aveva precedenti per piccoli illeciti. È chiaro che gli operatori Veritas potevano anche non accorgersi che nel cassonetto dormiva una persona. Serve un maggiore sforzo – ha concluso Bettin – per raggiungere il più possibile queste persone spiegando loro che esistono servizi di inclusione specifici».