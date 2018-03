Condividi

Lo spaccio era un’attività di famiglia per due coniugi marocchini e il fratello di lui, arrestati dai carabinieri di Padova. I tre allettavano i giovani appena usciti dal Sert con offerte stupefacenti su cocaina e hashish, come per esempio comprare tre dosi e pagarne solo due.

L’attività di spaccio avveniva fuori da negozi o da locali frequentati da giovani. (Fonte: Ansa – 09:23)