Padova, si pagherà per entrare in centro

Condividi

Il vicesindaco di Padova Arturo Lorenzoni ha annunciato nuovi provvedimenti per la viabilità della città del Santo. L’idea è di aumentare le zone a traffico limitato. In pratica, le auto resterebbero fuori dal centro a partire da quest’estate. Come scrive Luca Preziusi sul Mattino a pagina 2, si tratta di 4 varchi Ztl che attualmente sono attivi solo in alcune fasce orarie e che Lorenzoni vuole accendere per 24 ore al giorno. Chi entra in centro con l’auto dovrà pagare una sorta di ticket.

Solo la domenica i 4 varchi in questione potrebbero rimanere spenti consentendo l’accesso alle auto. Possono entrare anche con i varchi accesi i residenti e proprietari di permessi. Tutti gli altri potranno ottenere online un permesso temporaneo, a pagamento.

(ph: Mapio.net – via del Santo)