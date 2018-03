«Processo BpVi e Vb, si indaghi anche su anni precedenti al 2012»

Condividi

Riceviamo e pubblichiamo la lettera dell’associazione Ezzelino da Onara rivolta ai consiglieri regionali della commissione speciale d’inchiesta della Regione Veneto sulle ex popolari

Al presidente Giovanna Negro, al vicepresidente Antonio Guadagnini, al segreterio Sergio Berlato, a tutti gli illustri consiglieri regionali della commissione speciale d’inchiesta sui gravi fatti riguardanti il sistema bancario Veneto. Nel ringraziarvi per l’audizione di ieri 16 marzo, nell’augurarvi un buon lavoro, riassumiamo i punti proposti in audizione. Con i procedimenti per aggiotaggio e ostacolo della vigilanza la procura di Roma e Vicenza si è limitata ha indagare dal 2012 al 2014, la situazione legale molto incerta rischia di avere ulteriori risvolti negativi per i risparmiatori già traditi, diventa pertanto necessario che il lavoro di indagine venga ampliato anche per gli anni precedenti almeno dall’anno 2001 con il supporto di una consulenza tecnica di professionisti atta a verificare come sia stata attuata questa colossale truffa di massa nei confronti dei risparmiatori vittime innocenti, in modo da verificare approfonditamente le possibili responsabilità degli Amministratori, di Banca d’Italia, Consob e Revisori contabili.

Come associazione Ezzelino abbiamo acquisito tutti i documenti della Procura di Roma appena concluse le indagini per Veneto Banca il 29 dicembre 2016, al contrario per Banca Popolare di Vicenza le indagini chiuse il 25 luglio 2017, pur avendo presentato la richiesta il 27 luglio per tutti i fascicoli con una richiesta di spesa di 79 mila euro, abbiamo acquisito solo una piccola parte messa a disposizione per 92 euro. Diventa necessario e fondamentale un vostro intervento atto ad acquisire tutti i fascicoli dalla Procura di Vicenza per Banca popolare di Vicenza senza costringere i risparmiatori a ulteriori esborsi. La Commissione parlamentare d’inchiesta sulle banche Venete, con la relazione finale ha confermato che questa triste vicenda ha causato danni incalcolabili creando delle vittime innocenti del risparmio tradito, mettendo in discussione i controlli del sistema bancario da parte di Banca d’Italia e Consob che non sono riusciti a svolgere il loro compito di prevenzione per tutelare i risparmiatori, diventa pertanto necessario che la stessa porti a termine questa attività fondamentale con il fine di porre i dovuti rimedi.

Con legge 27 dicembre 2017 n.205 commi 1106-1109 Fondo di ristoro Finanziario Gazzetta Ufficiale il primo gennaio 2018, è stato istituito il fondo di ristoro finanziario le norme attuative del fondo hanno scadenza 90 giorni dovranno essere scritte entro il 30 marzo, abbiamo preparato assieme alle maggiori associazioni delle linee guida e consegnate a tutti i candidati premier delle elezioni del 04 marzo, diventa fondamentale che tali norme di attuazione vengano condivise e supportate in modo da semplificare l’accesso al fondo ai risparmiatori traditi senza paletti, complicazioni e limiti di esborso in quanto alimentati dai conti dormienti miliardari come previsto dalla legge 266/2005. Per l’emergenza delle posizioni in contenzioso riguardante risparmiatori e imprese traditi incastrati con fidi o mutui che a causa della mancata vendita delle quote azionarie, con la perdita del valore sono stati trasformati loro malgrado in debitori di Banca Intesa San Paolo o di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza L.C.A. , si chiede intervento con un tavolo di lavoro per l’immediata sospensione degli interessi applicati al 20,45 % e delle esecuzioni in corso. Alleghiamo lettera emergenza ai Prefetti, al Ministro dell’Interno, al Governo Sottosegretario on Pier Paolo Baretta e al Presidente dr. Luca Zaia Regione Veneto.

Patrizio Miatello

Rodolfo Bettiol

Associazione Ezzelino III da Onara Giustizia Risparmiatori