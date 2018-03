Rapimento Moro, l’ex Br Balzerani: «fare la vittima è un mestiere»

Condividi

Barbara Balzerani (in foto) ha fatto parte del commando delle Brigate rosse che rapì il presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro, poi fatto ritrovare morto, nel 1978. Ieri ricorrevano i quarant’anni da quel tragico evento e oggi arrivano le parole dell’ex terrorista, condannata all’ergastolo, che ora fa la scrittrice: «c’è una figura, la vittima, che è diventato un mestiere, questa figura stramba per cui la vittima ha il monopolio della parola. Io non dico che non abbiano diritto a dire la loro, figuriamoci. Ma non ce l’hai solo te il diritto, non è che la storia la puoi fare solo te».

La Balzerani ha pronunciato queste frasi durante la presentazione del suo libro “L’ho sempre saputo” al Cpa di Firenze, rispondendo al capo della polizia Gabrielli, che aveva criticato la presenza di ex brigatisti nelle trasmissioni televisive. Pochi mesi fa era stata “censurata” da Facebook per un post in cui aveva scritto: «chi mi ospita oltre confine per i fasti del 40nnale? Che palle», al quale la primogenita del politico pugliese aveva risposto in un video.

