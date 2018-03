Sbarchi, ong spagnola porta in Italia 216 migranti

Condividi

Dopo due giorni in mare la nave dell’ong spagnola Proactiva Open Arms ha portato in salvo 216 migranti facendoli sbarcare nel porto siciliano di Pozzallo (Ragusa). Le persone erano contese tra la l’ong e la guardia costiera libica. Proactiva asserisce che i libici abbiano spianato i fucili, ma loro negano: «smentiamo qualsiasi minaccia nei confronti dell’equipaggio dell’organizzazione straniera, malgrado il loro comportamento provocatorio e il mancato rispetto della bandiera dello Stato libico nelle acque libiche».

La guardia costiera di Malta aveva tratto in salvo una bimba con la scabbia e sua madre, ma l’imbarcazione proseguiva verso l’Italia, che a sua volta attendeva che la Spagna le chiedesse ufficialmente di accogliere i migranti. Tre giorni fa un ragazzo eritreo è morto di fame proprio a Pozzallo e si è cercato di evitare l’emergenza umanitaria. Non sono mancate le polemiche politiche. Gasparri (Forza Italia) per esempio ha parlato di «azione provocatoria che alcune ong stanno nuovamente mettendo in atto nel Mediterraneo». Ieri è arrivata l’autorizzazione di Minniti a far sbarcare in Italia i migranti.

(Fonte: Ilfattoquotidiano.it)

(ph: Twitter – Proactiva Open Arms)