Verona, nasce diagnosi precoce per sclerosi multipla

08:30 – Una ricerca coordinata dall’università di Verona e pubblicata sulla rivista ufficiale dell'”American academy of neurology“, ha permesso di individuare le molecole “maligne” della sclerosi multipla, cioè quelle che indicano lo stadio più avanzato della malattia. La scoperta consente di velocizzare la diagnosi e la prognosi della malattia e individuare una terapia più mirata, dato che finora gli esami non consentivano di stabilirne la gravità. Il team internazionale è stato guidato da Massimiliano Calabrese del dipartimento di Neuroscienze e Biomedicina dell’Università di Verona, che ha lavorato con i team dei reparti di Neurologia e Neuropatologia del Policlinico di Borgo Roma.

«Oggi per diagnosticare a un paziente la sclerosi multipla – ha spiegato Calabrese – viene prelevato un campione del liquido cefalo rachidiano che circonda e attraversa tutto il sistema nervoso centrale, detto “liquor“. Il nostro team ha messo a punto una nuova metodica in grado di determinare in sole 24 ore il profilo liquorale delle forme “maligne” di malattia, quelle cioè con una maggiore componente neurodegenerativa. In questo modo possiamo stabilire, già al momento della diagnosi, quindi in una fase molto precoce, se il paziente andrà incontro a un elevato rischio di progressione della malattia e, di conseguenza, individuare la terapia migliore per intervenire efficacemente. Questo nuovo sistema ci consentirà di evitare terapie aggressive non necessarie e quindi inutili rischi per il paziente, ma anche un conseguente notevole risparmio per il sistema sanitario nazionale». Ogni anno si verificano circa 250 casi nuovi di persone colpite da sclerosi multipla. (Fonte: Ansa 03-16 13:17)