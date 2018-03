Sossano (Vi), trovate 400 tonnellate di rifiuti in discarica abusiva

Condividi

Dovrebbe essere la sede di un’azienda agricola, ma di fatto, quella che la guardia di finanza ha trovato in via Ronche a Sossano (Vi), è una vera e propria discarica abusiva. Come scrive Benedetta Centin sul Corriere del Veneto a pagina 13 dell’edizione di Vicenza e Bassano, il controllo è stato effettuato per verificare che i lavoratori fossero in regola, ma gli agenti hanno trovano qualcos’altro: 400 tonnellate di pneumatici, trattori, pezzi di motore, cisterne di gasolio, in un’area di 2700 metri quadri.

Il titolare dell’azienda agricola Riccardo Zoin è stato denunciato per l’ipotesi di reato ambientale e multato di 2600 euro. Il terreno è stato posto sotto sequestro. L’Arpav e i vigili del fuoco sono intervenuti per bonificare l’area.