Tram e nuovo ospedale, sinistra a Padova attesa al varco

Dopo il grande annuncio dell’arrivo del finanziamento ministeriale, la nuova linea del “Tram dei Padovani” pare ferma su un binario morto. L’assessore alla mobilità e vicesindaco Arturo Lorenzoni si dice tranquillo in quanto la società cui è stata affidata la consulenza sta lavorando alacremente per stabilire soprattutto quale sia il percorso migliore. Sebbene i consulenti siano di elevato standing ed utilizzino strumenti di alta tecnologia, tra i tre percorsi proposti appare evidente che solamente uno sia quello fattibile: il passaggio per il parco Iris, lo stesso scelto a suo tempo da Ivo Rossi nel 2014. Tutto sembrerebbe correre sulla linea giusta, invece Lorenzoni di fatto non sa che pesci pigliare in quanto gran parte di chi lo sostiene rifiuta questa soluzione, poiché impatta su uno dei polmoni verdi della città.

La situazione è in pieno stallo e la scadenza ministeriale per presentare il crono programma si avvicina.

Lorenzoni, preso tra l’incudine ed il martello, per non mostrarsi in impasse sceglie di spostare lo sguardo sull’altra linea del tram da costruire, al momento solo sulla carta e senza un becco di quattrino di finanziamento.

Non se la passa meglio l’altra grande opera annunciata: il nuovo ospedale. Dopo l’accordo con la Regione Veneto fatto a dicembre era stata rinviata la discussione in consiglio comunale a dopo le elezioni politiche: oggi l Sindaco si affretta a dire che tutto prosegue a pieno regime, ma allo stato dei fatti quel voto favorevole non è stato ancora calendarizzato e gli apertamente contrari della maggioranza, come Daniela Ruffini di Coalizione Civica, latitano sull’argomento, preferendo cavalcare temi ideologici, come chiedere a gran voce la delibera sul divieto di concessione degli spazi comunali a chi non fa professione di antifascismo.

Il tempo inesorabilmente passa, ma piuttosto che assumersi la responsabilità la pasionaria di sinistra scansa abilmente il nodo politico, distrae la massa, e di fatto tira a campare. Ma il redde rationem prima o poi arriverà, e anche la Ruffini e tutta la parte ribollente e dissidente di Coalizione Civica dovranno scoprire le carte.

(ph: possibile.com)