Treni, poste e acqua: tariffe in aumento

Condividi

14:30 – Secondo i dati analizzati dalla Cgia di Mestre nel 2017 si sono registrati cospicui aumenti nei servizi pubblici. In calo solo i servizi telefonici, mentre crescono le tariffe dei trasporti ferroviari del 7,3%, l’acqua aumenta del 5,3%, i servizi postali del 4,5%, energia elettrica del 3,8%, gas del 2%, i pedaggi dell’1%, i taxi dello 0,6%, i rifiuti dello 0,5% e i trasporti urbani dello 0,2%. L’inflazione cresce dell’1,2%. Tra il 2007 e il 2017 il costo dell’acqua è aumentato del 90%, i biglietti ferroviari del 46,4%, i servizi postali del 45,4%, le tasse sui rifiuti e i pedaggi e parcheggi entrambi del 40%.

Confrontando i dati con quelli degli altri Paesi europei, si nota che per quanto riguarda l’elettricità l’Italia è al sesto posto come tariffe più alte, mentre per il gas siamo terzi. I biglietti dei mezzi pubblici in Italia hanno il costo più basso di tutta Europa e anche per i treni i prezzi sono tra i meno cari. «Il rincaro delle materie prime nell’ultimo anno, specie dei prodotti petroliferi – ha commentato Paolo Zabeo della Cgia – ha riacceso i prezzi di una buona parte delle principali tariffe pubbliche. Non va nemmeno dimenticato che il blocco delle tasse locali imposto dal governo in questi ultimi anni ha spinto molti enti locali a far cassa con le proprie multiutility, attraverso il ritocco all’insù delle tariffe amministrate». (Fonte: Ansa 10:58)