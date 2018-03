Vicenza, Mantovani: «Fi mi dica se sono ancora candidato»

Condividi

Fabio Mantovani, candidato di Forza Italia e Lega alle prossime elezioni Comunali di Vicenza, risponde alle voci secondo cui l’assessore regionale Elena Donazzan sarebbe pronta a scendere in campo. L’avvocato vicentino si è dimesso da presidente dell’ordine per dedicarsi alla campagna elettorale.

«È il momento per me di fare e avere chiarezza – ha detto Mantovani a Roberta Labruna sul Giornale di Vicenza a pagina 19 – in primo luogo con Forza Italia che mi ha proposto questa avventura. Voglio capire se c’è o non c’è fiducia nei miei confronti. Se non c’è e l’esperienza si chiude qui, che me lo si dica in faccia una volte per tutte. Penso di meritarlo».