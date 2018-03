Diletta Leotta, fuori onda “hard” finisce su Twitter: «una maiala» [VIDEO]

Condividi

Bufera sulla tv locale TopCalcio24, emittente legata ad Antenna 3 e TeleLombardia, dopo che alcuni ospiti si sono lasciati andare ad alcuni commenti “hard” sulla procace giornalista di Sky Sport Diletta Leotta. Discorsi da spogliatoio sull’aspetto della conduttrice sportiva, «è tutta rifatta», e sulle foto e i video hackerati dal suo cellulare due anni fa. «È una maiala, le piace il c***», dice uno dei giornalisti in studio.

#TopCalcio24

Minuto 01:13

Durante un fuori onda, il marchese Davide Russo de Cerame esprime la sua profonda stima per la sua collega Diletta Leotta pic.twitter.com/pXntb1wEvg — I Cross Di Candreva (@IcrossDiCandrev) 16 marzo 2018

Dopo la diffusione del video, divenuto virale su Twitter, il direttore dell’emittente Fabio Ravezzani ha pubblicato un tweet di scuse. «Un fuori onda andato alle 4 del mattino per un errore di marcatura dell’emissionista (in diretta c’era pubblicità)», ha scritto in risposta a un utente che ha condiviso il filmato. «Pessima conversazione privata, comunque, e mi scuso a nome di tutti con una collega molto brava e preparata».