Diletta Leotta, fuori onda “hard” finisce su Twitter: «una maiala»

Bufera sulla tv locale TopCalcio24, emittente legata ad Antenna 3 e TeleLombardia, dopo che alcuni ospiti si sono lasciati andare ad alcuni commenti “hard” sulla procace giornalista di Sky Sport Diletta Leotta. Discorsi da spogliatoio sull’aspetto della conduttrice sportiva, «è tutta rifatta», e sulle foto e i video hackerati dal suo cellulare due anni fa. «È una maiala, le piace il c***», dice uno dei giornalisti in studio.

Dopo la diffusione del video, divenuto virale su Twitter, il direttore dell’emittente Fabio Ravezzani ha pubblicato un tweet di scuse. «Un fuori onda andato alle 4 del mattino per un errore di marcatura dell’emissionista (in diretta c’era pubblicità)», ha scritto in risposta a un utente che ha condiviso il filmato. «Pessima conversazione privata, comunque, e mi scuso a nome di tutti con una collega molto brava e preparata».