Incendio a Musile di Piave (Ve), un morto e una donna intossicata

Condividi

Intorno alle 6 di questa mattina è divampato un incendio in un’abitazione a Musile di Piave, nel Veneziano. Il bilancio è di un morto e di una donna intossicata, trasportata all’ospedale di San Donà. Come riporta Giovanni Cagnassi su La Nuova Venezia, a perdere la vita è stato Aldo Garatto, 90enne del posto, parente della donna, le cui condizioni non sarebbero gravi. Ancora al vaglio dei carabinieri le cause dell’incendio. Tra le ipotesi più probabili, un mozzicone di sigaretta o il malfunzionamento di una stufa elettrica.