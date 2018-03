«La satira deve fare male: non è Crozza, è Charlie Hebdo»

Condividi

La razza dei ribelli non è ancora estinta. Non del tutto, almeno. Vivono in penombra, a volte in provincia. Possono persino farsi scovare nella conformissima Vicenza. Davide “Charlie” Ceccon è uno di questi. Nato mantovano nel 1960, dopo aver fatto di tutto («scaricatore, muratore, fattorino, centralinista, esattore, bancario, operaio, fotografo, chitarrista, disoccupato») la sua vita l’ha trovata nelle vignette, con cui, naturalmente non riuscendoci, tenta di campare. Un sorriso largo e contagioso che si apre in un volto da poeta, vien facile farci amicizia, sempre che si abbia un po’ di curiosità per gli uomini dal tratto gentile e con qualcosa dell’eterno ragazzo. I suoi lavori sono apparsi su Linus, Cuore, Smemoranda, Corriere, Repubblica, Il mio cavallo, Il Mattino di Padova e varie altre testate (compresa un insospettabile “La Tecnica della scuola”). A proposito di scuola: alle medie “Motterle” di Arzignano farà anche il prof in un corso di fumetto di 20 ore in dieci lezioni. A intuito, sarà sicuramente divertente. Si definisce «un dissidente universale, un tenero bastian contrario, in amore un reduce e un mutilato: quando ho il cuore pesante, lo uso come fermacarte». Ci diamo del tu, senza ipocrisie.

Quando hai cominciato a disegnare? E soprattutto: perchè?

Disegnare disegnavo sempre ma in maniera caotica e disorganizzata. Quando ho avuto venti anni circa mio cugino Claudius Ceccon, noto vignettista ed umorista brasiliano, vide i miei scarabocchi e disse che secondo lui dovevo fare il fumettista, il vignettista. Non avevo mai considerato la cosa e i fumetti per me erano Tex e Topolino. Poco altro. Mi scrisse una lettera piena di buoni consigli e cominciai a disegnare e usare l’innato senso dell’umorismo che avevo e che ho ancora. Il risultato è quello che si vede dopo 37 anni di lavorio. Perchè disegno? La vera ragione è perchè io amo raccontare e prima di disegnare ero e rimango un narratore. Il disegno è un sopporto al testo ed alle idee che ho. Ovvero non sono un disegnatore per conto terzi, illustro le mie idee, i miei punti di vista e dunque la risposta è : disegno per sostenere le mie idee e renderle più fruibili.

Chi sono stati i tuoi maestri o modelli, e come li descriveresti?

I miei maestri sono stati moltissimi: ho letto e guardato ogni autore di fumetti o vignette. Sottolineo autore. Ho guardato meno i disegnatori puri, assai di più gli autori. Mordillo, Quino, Schulz, Parker, Pazienza, Lunari, Jacovitti, Crumb e molti molti altri. Fumettisti e vignettisti francesi, sud americani, europei. L’aver partecipato poi a rassegne internazionali, dove firme di tutto il mondo si cimentavano su temi assegnatimi ha formato. Quanto alla satira politica ho letto tutti i vignettisti italiani e stranieri che incontravo ma incontrastato rimaneva Altan che diede voce agli ultimi, alle persone alle donne ai bambini agli operai con Cipputi, dunque staccava e distaccava il modo di Forattini che disegnava solo caricature di politici. Con un umorismo diverso da quello di Altan ho però fatto mio dare voce alla gente di strada liberandomi del tutto, come nel caso di Sergio Staino, o vauoroperk esempio, da una appartenenza netta a partiti o schieramenti, Io sono un pensatore libero che non appartiene ad alcun movimento. Se poi simpatizzo per qualcuno in politica, la prima cosa è sbeffeggiarlo con le vignette e offrire a chi si loda o a chi diventa forte, una ancora alla realtà ed un filo diretto con una modestia che non va mai dimenticata.

Cos’è la satira?

La satira è offrire un punto di vista critico e diverso da altri punti omologati, qualunquisti, perbenisti o fatti di “sentito dire”. La satira, come qualcuno sostiene con una certa dose di stupidità, non deve far ridere, quello è un ruolo delegato alla comicità ed all’umorismo. La satira deve fare pensare, deve mettere il dito nella piaga, deve scatenare dibattito e denunciare comportamenti o realtà che hanno bisogno di una martellata sulle unghie. La satira vera o che io amo è quella che può far saltare un governo, perchè si avvale di fonti o notizie che non corrono sui giornali di quattro editori potenti e ricchi. A noi tocca leggere invece le notizie su giornali di Berlusconi, di Olivetti o altri e poi dopo avere assunto notizie da qui, elaborare una critica. Non male ma poco efficace come processo. Bello sarebbe sapere le cose da dentro il palazzo, o da dentro le pentole dove bolle il liquame della politica e degli affari e da lì sparare una vignetta che spacca il sistema. Questo avveniva in sud america ai tempi dei golpe. In Italia i nostri politici amano diventare personaggi o caricature ed hanno imparato a sfruttare la cosa. Si veda un Razzi oggi o un Andreotti, Spadolini o Craxi tempo fa. La satira di Crozza contro Razzi ha reso Razzi simpatico e amato invece che uno svergognato dimissionario o espulso dal parlamento. La satira in Italia funziona come lo zucchero a velo su un panettone avariato. Poco altro.

Punto dolens: di satira si vive, si sopravvive o si muore (di fame)?

Di satira in Italia non si vive.Nè di fumetti, nè di editoria. Ai tempi di Cuore, siamo negli anni 90, una vignetta vienici pagata (a me) 250 mila lire. Oggi il più accogliente giornale di sinistra offre la gratuità e la visibilità o alla meglio 16 euro lordi per una vignetta, Parlo di giornali nazionali. Insulti, più che pagamenti! I direttori dei giornali o le case editrici poi, non ritengono “un valore” giornalistico, la vignetta. I giornalisti stessi, i poveri freelance, prendono 15 euro a pezzo, senza contratti e senza garanzie di continuità. La vignetta in questo paese vale quanto un francobollo timbrato su una busta usata. Non c’è cultura per questo genere di espressione. I direttori di giornali poi comperano, se comperano, gli autori affermati. Gli altri, neanche se sono bravissimi vengono minimamente considerati. Questo è.

Cosa vuol dire per te ridere?

Ridere è liberatorio, ridere aiuta a vivere , sdrammatizzare, alleggerire, senza però perdere di vista la drammaticità o crudezza della realtà. Quando mio padre agonizzava per il suo tumore, che se lo è portato via anni fa, l’assisterlo era penoso e faticosissimo. In famiglia la sofferenza era elevata all’ennesima potenza. L’agonia durava mesi. Non meno facevo battute che in casa si apprezzavano, dicendo che l’indomani avrei abbattuto mio padre col fucile da caccia, il suo, per mettere fine allo strazio. Humor nero. Far ridere poi implica avere una intelligenza diversa e fine di cui non tutti sono dotati. Alberto Sordi chiedendo ad un soggettista cosa stesse scrivendo ebbe questa risposta: “sto scrivendo un soggetto drammatico”. E lui: “Ah be allora te stai a riposà!”.

La libertà di espressione satirica deve avere (auto)limiti o no? Per esempio, le vignette più pesanti contro la religione di Charlie Hebdo che riflessione suscitano, secondo te?

Mi sono dato il nome di Davide Charlie dopo l’attentato. Conoscevo Wolinsky di persona ma l’attentato alla libertà di espressione è stato davvero pesante. Io credo che non dovrebbe autocensurarsi, la satira. Ma io lo faccio perchè la gente non è pronta a leggere troppo liberamente opinioni libere e scatenate. Prendere in giro Gedù o Dio scatena sempre delle miserrime polemiche perveniste ed ipocrite, un giornale poi non accoglierebbe in questo paese vignette dove il personaggio principale è un Gesù inchiodato alla croce, nè tanto meno un Maometto sbefeggiato. Ho disegnato decine di vignette sull’Isis, ma per alcune pubblicate su Facebook, i miei colleghi, da tutto il mondo, mi hanno esortato a toglierle dicendo “vuoi farti ammazzare per una vignetta?”. Io pubblicherei qualsiasi cosa a patto che fosse intelligente ed offrisse possibilità di pensare, che ci fosse intelligenza ed altro punto di vista. Charlie Hebdo ora, ha la redazione nascosta, protetta da Liberation ma sebbene i suoi vignettisti abbiano avuto il cervello spalmato sul muro da proiettili veri, esce ed è amato dai francesi. Qui come sarebbe andata?

E’ stata una fortuna o una sfortuna vivere in Veneto, dal punto di vista professionale e umano?

Vivere in Veneto per me è faticoso. I veneti sono un po’ chiusi, per non dire molto chiusi, diffidenti e assai sospettosi. Non amo disegnare ritratti di popoli ma indubbiamente avendo vissuto a Milano, Bologna, Ancona, Foligno, Padova, Ravenna, posso dire che qui è dove mi trovo meno a mio agio. I

Qual è la cosa che odi di più, della città in cui vivi, cioè Vicenza?

I primi amici che mi feci dopo le sette e mezza di sera furono dei decapitati manichini di Zara o di altre vetrine, che erano gli unici a stare fuori di sera. Se dopo anni riesci ad entrare nel giro dei vicentini accade generalmente grazie ad una fidanzata, che se poi ti molla o molli, ti fa ritrovare di nuovo a parlare con i manichini di Zara, che siccome poi sono diversi da quelli di tempo fa, non ti salutano più nemmeno loro. Di Vicenza detesto il carattere chiuso e ipocrita e la sua dimensione: se parti dal teatro Olimpico e arrivi a Porta Castello non ti resta che tornare indietro ad libitum. Io sono per città dove le vie si intersecano e ti portano altrove. Qui, un altrove non esiste. Per amare Vicenza bisogna esserci nati, per sopportarla bisogna prendere degli anti-depressivi, per restarci più di un mese bisogna chiedere al proprio psichiatra o non so bene a chi altri.

Qual è il tuo sogno proibito?

Il mio sogno proibito è essere ricco così da fa cose che senza la ricchezza non si possono fare. Un mio collega umorista di cui mi sfugge ora il nome dice, e io lo sottoscrivo: “ho scelto di essere infelice perchè costa molto meno”.

Fai una domanda all’intervistatore.

Una domanda all’intervistatore, mi dice lei? Eccone una: Lei perchè non pubblica le mie vignette sul suo giornale online? Perchè non investe in cultura umorismo satira?

Risposta: per i motivi che hai già detto tu. Mea culpa mea maxima culpa.