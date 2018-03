Lavoro, in Italia 1 occupato su 8 a rischio povertà

Condividi

08:30 – Secondo gli ultimi dati pubblicati dall’Eurostat in Italia avere un lavoro non è sufficiente ad evitare il rischio povertà. Il nostro Paese infatti nel 2016 era uno dei posti in Europa dove era più alto il rischio povertà per i lavoratori: 11,7%, che equivale a circa un lavoratore su otto.

Peggio di noi solo Romania, Grecia, Spagna e Lussemburgo. «Il rischio – spiega Eurostat – è influenzato fortemente dal tipo di contratto con un dato complessivo doppio per coloro che lavorano part time (15,8%) rispetto a quelli che lavorano a tempo pieno (7,8%)». (Fonte: Ansa 16/03 11:09)