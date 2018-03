Trony fallisce, dipendenti licenziati: «avvisati con messaggio Whatsapp»

Condividi

Niente da fare per la catena di negozi di elettronica Trony e i suoi lavoratori. I dipendenti dei punti vendita di Albignasego, Sarmeola di Rubano e Conselve, in provincia di Padova, e di Zero Branco, nel Trevigiano, hanno appreso che la Dps Group, che gestisce il marchio Trony, è fallita. Il fallimento è stato dichiarato dal tribunale di Milano giovedì scorso, 15 marzo, nominando nel contempo il curatore che dovrà occuparsi di liquidare i fornitori non pagati e dirimere la questione delle centinaia di dipendenti rimasti senza lavoro. «Tutto questo ci è stato comunicato con due righe dalla Cgil venerdì sera, poco prima dell’ora di chiusura – raccontano i dipendenti di Albignasego a Cristina Salvato a pagina 31 del Mattino – mentre il direttore ci ha comunicato via Whatsapp, intorno alle 23. 30, che non dovevamo presentarci al lavoro».

Domani si muoverà il sindacato. «A livello nazionale si sono già mossi per incontrare il curatore fallimentare» annuncia Marquidas Moccia di Filcams-Cgil Padova, «e attivare anche il ministero. A livello locale invitiamo chi già si è proposto di subentrare nel negozio di Albignasego, a farsi avanti, così almeno da cercare di risolvere la situazione lavorativa di quel punto vendita. Che sia un’azienda che si occupa di elettrodomestici oppure no».