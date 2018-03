Varchi ztl a Padova, commercianti contro Lorenzoni: «provvedimento scellerato»

Condividi

Commercianti contro il vicesindaco di Padova con delega alla Mobilità Arturo Lorenzoni per la decisione di chiudere il centro storico con varchi elettronici. In prima fila contro la proposta c’è Massimiliano Pellizzari, leader dell’Associazione Commercianti del Centro e fedelissimo dell’ex sindaco Bitonci. «In questa vicenda sconcertante – afferma Pellizzari – la politica non c’entra assolutamente nulla. Anche perché, purtroppo dal nostro punto di vista, il vicesindaco Lorenzoni non sta facendo altro che mettere in pratica quanto promesso in campagna elettorale. Qui invece c’entra la vita di centinaia di piccoli imprenditori che, a causa di un provvedimento scellerato, potrebbero ritrovarsi costretti ad abbassare per sempre le saracinesche delle loro attività».

Secondo Pellizzari – come riporta Davide D’Attino sul Corriere del Veneto – edizione di Padova a pagina 16 – si tratta di un’idea sbagliata «sia nel metodo che nel merito. Nel metodo, perché non è ammissibile assumere una decisione di tale portata senza confrontarsi con chi, inevitabilmente, sarà destinato a subirla. E nel merito perché blindare in questo modo il centro di una città, rendendolo praticamente inaccessibile, equivale a colpirlo a morte sia dal punto di vista economico che da quello sociale». Pellizzari e colleghi si rivolgono quindi al sindaco Sergio Giordani: «è un commerciante come noi e, quindi, può ben comprendere il nostro stato d’animo. Gli chiediamo di tirare il freno del vicesindaco Lorenzoni, prima che sia davvero troppo tardi».

(Ph. Shutterstock)