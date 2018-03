Americane provocano incendio preparando pasta: «non sapevamo servisse acqua»

Condividi

Si potrebbe fare della facile ironia sulla vicenda che fortunatamente è finita nel migliore dei modi, senza feriti. Da sempre, infatti, gli italiani prendono di mira e criticano i modi bizzarri di preparare un piatto di pasta. degli “stranieri”. Partendo da chi la fa senza far bollire prima l’acqua, per arrivare fino a chi la scuoce. Per non parlare dei condimenti: con il ketchup spacciato come pomodoro o con le polpette spacciate come ragù.

Ma queste tre americane, è il caso di dirlo, stavolta hanno davvero esagerato. Come racconta l’Huffingtonpost, hanno provato a cuocere la pasta senz’acqua e hanno provocato un incendio nel centro di Firenze. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Le tre hanno spiegato ai carabinieri che non avevano mai preparato un piatto di pasta e non sapevano che ci andasse l’acqua.