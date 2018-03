Angela: «mia moglie? Una santa, ha rinunciato alla carriera per me»

Condividi

Nell’ultima giornata del festival “Libri come“, svoltosi all’Auditorium Parco della Musica di Roma, Piero Angela, intervistato da Marino Sinibaldi di Rai Radio3, ha parlato della felicità, che per lui è «avere il primo libro tra le mani». Presentando la sua autobiografia “Il mio lungo viaggio” edito da Mondadori, il noto divulgatore scientifico ha parlato di questioni private. «Ho scritto 38 libri, tutti diversi uno dall’altro – ha detto Angela – anche se mia moglie dice che scrivo libri tutti uguali La mia scrittura è di divulgazione scientifica. “Il mio lungo viaggio” è diverso, racconta la mia vita. Se una persona ha titoli di studio non vuol dire che sia colta. La scuola per me è sempre stata di una noia mortale, una punizione. Se fossi un insegnante farei quello che faccio in tv. È il modo di raccontare le cose più creativo, pieno di curiosità e aneddoti. Con i miei libri, fino a dieci anni fa, avevo superato i 3 milioni di copie. C’è un grande pubblico che non accede alle stanze del sapere perché non gli dai la chiave e la chiave è il linguaggio».

Angela ha parlato anche della moglie. Sulla scia di quanto detto da Elisa Isoardi sul fatto di rimanere in ombra per amore del proprio uomo, e in maniera simile alle mogli di grandi scrittori del passato come Tolstoj e Dostoevskij, anche sua moglie si è fatta da parte per lui. «Non ha mai voluto essere fotografata – ha spiegato -. Mia moglie è stata una santa. Il nostro è stato un colpo di fulmine. Lei era una ragazza, faceva la danzatrice, quando ci siamo conosciuti e ha rinunciato alla carriera per venire con me a Parigi. Poi sono nati subito i figli. È stata una scelta di sacrificio. Ho avuto da lei la possibilità di fare cose che da solo non avrei fatto. Mi ha incoraggiato e criticato». Infine, nonostante quest’anno compia 90 anni, il divulgatore scientifico non ne vuole sapere di andare in pensione: «creperò con la penna in mano».

(Fonte: Huffingtonpost.it)

(ph: Twitter – Libri come)