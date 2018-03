Ballando, Zazzaroni: «io omofobo? Quest’Italia mi spaventa» [VIDEO]

Condividi

Non è andata giù a molti telespettatori la scelta di Ivan Zazzaroni, giornalista sportivo e opinionista televisivo, giudice nel programma “Ballando sotto le stelle“, di dare come voto 0, durante la puntata di sabato 17 marzo, alla coppia formata da Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro. Lo stesso Zazzaroni sul suo blog riporta di aver dovuto affrontare un’«onda anomala di indignazione ingiustificata, immotivata, volgare, intollerabile. Da sabato notte centinaia di persone scrivono di tutto senza nemmeno aver visto il programma, mi impartiscono lezioni di vita e di ballo senza sapere che il ballo lo studio da anni e che la vita la mastico ogni giorno da molto tempo. È bastato -prosegue Zazzaroni -il riportato, la solita sintesi ignobile, oppure un video incompleto pubblicato sulle home page dei quotidiani per consentire a tanta gente di offendermi e addirittura chiedermi di lasciare il programma».

Su Twitter Zazzaroni dà la sua versione sulla puntata di sabato: «anni fa diedi 0 al concorrente Giorgio Albertazzi (e 10 all’attore) poiché recitò e non fece un passo. Ciacci e Todaro non han ballato in coppia ma staccati, per cui ho ritenuto giusto astenermi. Quando saranno coppia li giudicherò. Il resto, fandonie». Nel programma condotto da Milly Carlucci di solito ballano coppie assortite, mentre il ballerino Raimondo Todaro e il costumista Giovanni Ciacci sono una coppia tutta al maschile. Ma, secondo Zazzaroni, la sua decisione non è discriminatoria: «omofobia, ma vi rendete conto? Un’accusa che offende la mia intelligenza, la mia vita, la mia compagna, la mia famiglia, la mia storia, la mia formazione, la mia cultura per poca o tanta che sia. Questa è, oggi, l’Italia degli indignati sordi e ciechi, dei dilettanti – ormai – della divisione vuota, dei cacciatori di like, del nemico presunto o reale da distruggere. Un’Italia che fa vomitare – spiega senza mezzi termini Zazzaroni – e che da padre mi spaventa ma che conosco alla perfezione, occupandomi di calcio».

(ph: YouTube – Rai)