Camera, M5S punta su trevigiano Fraccaro

Forte del risultato elettorale, il Movimento 5 Stelle punta ora alla presidenza della Camera dei Deputati. In pole per la terza carica dello Stato, scrive Albino Salmaso su La Tribuna a pagina 7, ci sarebbe il trevigiano Riccardo Fraccaro, 37 anni (in foto). Cresciuto a Riese Pio X, Fraccaro ha poi conseguito la laurea a Trento in diritto dell’ambiente. Il 37enne trevigiano ha in seguito fondato un Meet Up e ha aderito al M5S approdando in Parlamento nel 2013 e venendo riconfermato in carica lo scorso 4 marzo.

Fraccaro è considerato uno dei big del Movimento: il deputato trevigiano aveva presentato la legge per cancellare gli affitti d’oro degli uffici distaccati del Parlamento e figurava nella lista dei ministri M5S consegnata al presidente Mattarella dal leader Luigi di Maio (a Fraccaro era toccata la delega ai rapporti con il Parlamento). In alternativa al nome di Fraccaro ci sarebbe quello di Emilio Carelli, 65 anni, giornalista, ex direttore di Sky e del Tg24.

(ph: Facebook – Riccardo Fraccaro)